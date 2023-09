Gualtieri: «Gentiloni gioca per squadra dell'Italia, spero Salvini non sia in quella contro»

«L'ho trovato un commento un po' bizzarro. Bisogna capire qual è la squadra di Salvini. La squadra di Gentiloni è quella di un'Europa più democratica, più progressista e giusta». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo alla Festa dell'Unità a Ravenna, commentando le critiche del ministro al commissario europeo. «Paolo - ha aggiunto - è impegnato nella battaglia di cambiare le regole del Patto di stabilità per uscire dalla stagione dell'austerità, per la crescita, l'equità e la transizione ecologica. Questa per me è la squadra di noi progressisti e quella dell'Italia. A noi conviene se vince Gentiloni e non i nazionalisti e la destra europea che non vuole la transizione ecologica ma vuole riportare l'Italia alla stagione dell'austerità. La squadra di Paolo è quella del buonsenso e degli interessi dell'Europa dell'Italia - ha concluso Gualtieri - Spero che Salvini non ci abbia rivelato che gioca contro la squadra dell'Italia». Fonte video : Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev