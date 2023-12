Atreju 2023, Gualtieri: «Schlein fa bene a non venire»

(LaPresse) La decisione di Elly Schlein, leader del Pd, di non partecipare ad Atreju? "Fa bene perché è un leader nazionale”: lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della kermesse di Fratelli d'Italia. Sul perché lui invece abbia deciso di presenziare, Gualtieri ha detto: "Io sono il sindaco, credo ci sia un dovere istituzionale, e si ha anche l’opportunità di dire la mia sull’autonomia differenziata, su cui ho una posizione molto critica”. E poi ha aggiunto: "Siamo in una democrazia: è possibile fare le feste, è possibile accettare gli inviti o non accettarli”. Con riferimento, poi, all'autonomia differenziata nel merito, ha affermato: “È un meccanismo che oggettivamente tratterrà delle risorse fiscali nelle regioni più ricche a scapito delle altre regioni. Quindi o costa tantissimo, ma non ci sono questi soldi, quindi o non si fa, ma se si fa toglieranno soldi alle regioni più povere”.