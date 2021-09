Green Pass, Giorgia Meloni: «I veri no-vax sono al governo»

(LaPresse) "I vaccini sono molto importanti, io sono vaccinata e facendolo ho dato un consiglio con i fatti ma dopo aver detto di tutto e creato confusione i dubbi delle persone non si possono risolvere con le imposizione, è una strategia sbagliata per la campagna vaccinale. I veri no-vax sono al governo, hanno fatto diventare oggetto di scontro un tema sui cui tutti concordavano e lo hanno fatto di proposito perché se si parla di questo non si parla del resto". Lo dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine della manifestazione di Fdi in Piazza del Popolo a Roma. "Il Green pass utilizzato così viola il buonsenso - aggiunge - siamo l'unica nazione al mondo che chiede un certificato verde per lavorare. Chiariscano che non ci saranno nuove chiusure e se questo accadrà si dimettano".