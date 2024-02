Giuseppe Conte: «A Meloni viene la tremarella di fronte alle banche»

(Agenzia Vista) Roma, 7 febbraio 2024 “La furia di Lady Tax per nuovi tagli e nuove tasse non risparmia nessuno. Oddio, qualcuno che se la cava benissimo c’è: le banche. Sì, perché lì a Giorgia Meloni viene la tremarella. Vi ricordate quando annunciò la norma sugli extraprofitti per le banche? Se l’è rimangiata completamente”, l’attacco del presidente del Movimento 5 Stelle Conte in un video sul suo profilo X. Fonte video Profilo X Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev