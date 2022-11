Giorgia Meloni: «Vanno ampliate le concessioni estrattive di gas»

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2022 "Abbiamo voluto approvare un'altra misura che facilita la possibilità di liberare alcune estrazioni di gas italiano favorendo, facilitando e ampliando le concessioni in essere immaginando nuove concessioni. Per i primi due anni il 75% del gas potenziale che si può estrarre: l'equivalente verrebbe messo a disposizione del Gse per essere poi dato a un prezzo che consenta di mettere in sicurezza le nostre aziende in base ad un decreto che dovrà essere fatto", le parole di Meloni in conferenza stampa. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it