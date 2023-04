Elly Schlein: «Da Lollobrigida parole dal sapore suprematista bianco»

(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2023 "Ci stiamo opponendo al passaggio di questo disumano decreto Cutro, che negli ultimi giorni si è arricchito di norme disumane che vogliono smantellare un'accoglienza diffusa, l'unica in grado di garantire la vera inclusione delle persone che arrivano, con il coinvolgimento dei sindaci e delle comunità locali. Noi ci opporremo a queste norme ingiuste e a fare le nostre proposte alternative su politiche migratorie che siano lungimiranti, efficaci e rispettose dei diritti fondamentali. La smettano di calpestare la dignità delle persone, non si può continuare a trattare come emergenziale per convenienza elettorale, come fa la destra da anni in questo Paese, quando quello dell'immigrazione è un fenomeno strutturale che richiede politiche, risorse, saperi e competenze". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, sulle parole di Francesco Lollobrigida. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it