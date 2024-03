Pescara, Meloni: «Ogni volta che vengo qui piove. Ma l'ultima volta sono diventata premier»

«Confesso che siamo saliti per fare la foto perché qui non siamo sicuri che il tempo terrà. Voglio dire solo una cosa. Tutte le volte che vengo a Pescara e salgo sul palco piove. L'ultima volta che è successo, però, poi sono diventata presidente del Consiglio. Se piove tutto sommato non sarà una cattiva cosa. Vi voglio bene». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul palco del comizio del centrodestra in corso a Pescara. La foto di rito con tutti i leader del centrodestra accanto al candidato Marco Marsilio è stata anticipata a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche.