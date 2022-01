«Mettere in gioco una carica istituzionale come quella della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati senza avere una soluzione condivisa sarebbe un grave errore e sarebbe un grave sgarbo istituzionale. Noi invitiamo le forze di centrodestra a trovare un metodo e un modo condiviso». Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in merito all'elezione del presidente della Repubblica.

Fb Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev