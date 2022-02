Di Maio: «No a Nutriscore, alimenti come il latte potrebbero avere punteggi peggiori delle bibite»

«La Commissione europea ha annunciato entro il 2022 di voler armonizzare i sistemi di etichettatura. La nostra posizione è chiara: Italia è contraria all'adozione dei semafori alimentari, come il Nutriscore. Ad alimenti naturali come il latte potrebbero essere assegnati punteggi peggiori delle bibite in lattina senza zuccheri. Per questo presentiamo un'alternativa per salvaguardare le eccellenze alimentari dei marchi Igp e Dop», così Luigi Di Maio nel corso dell'evento di promozione del sistema italiano di etichettature nutrizionali "Nutrinform Battery".

Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev