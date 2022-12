De Luca: «Preoccupato per sanità pubblica, da governo neanche un euro»

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha incontrato la stampa presso la sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia a Napoli per tracciare il bilancio di fine anno: "Sono molto preoccupato per il futuro della sanità pubblica, il governo non ha messo un euro. Temo si vada verso nuove forme di assistenza legata ad assicurazioni private. Le altre due sfide che lanciamo sono quelle dell'occupazione giovanile e della sburocratizzazione", ha detto De Luca. (LaPresse)