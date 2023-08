De Angelis, bufera sul portavoce della Regione Lazio per le parole sulla strage di Bologna

(Lapresse) Bufera su Marcello De Angelis, ex terrorista nero e oggi responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio guidata da Francesco Rocca. "So per certo che con la strage di Bologna non c'entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini", ha scritto su Facebook, a pochi giorni dal 43mo anniversario della bomba alla stazione. Il 2 agosto il capo dello Stato Mattarella aveva sottolineato nel messaggio alla città che "la matrice neofascista è stata accertata nei processi". Immediate le reazioni di sdegno. "Ignobile e bugiardo, venga a Bologna a dire queste cose", attacca il governatore emiliano Bonaccini. "Ho espresso il mio dissenso. E sono finito sul rogo. Da uomo libero", ha replicato De Angelis alle polemiche.