Conte: «La richiesta del governo di scorporamento delle spese militari da vincoli bilancio è grave»

“Il Governo ha presentato mozione in cui ha rivendicato di voler rincorrere il riarmo e investire massicciamente in spese militari ed in più chiede all’Europa di poter scorporare questi investimenti dai più rigidi vincoli del bilancio. Non credo che nei giornali di oggi questo punto sia stato messo a fuoco. E’ un punto grave su cui discutere e che non può passare nell’indifferenza generale”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte nel corso del Congresso dell’Arci che si è svolto a Roma.

Facebook Arci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it