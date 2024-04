L'Italia si prepara ad accogliere 89.050 lavoratori stagionali extracomunitari grazie al nuovo decreto flussi 2023-2025, focalizzando l'attenzione sui settori agricolo e turistico-alberghiero. Decreto flussi 2024, al via l'ultimo click day: come assumere gli stagionali stranieri. Bastano per coprire le carenze di manodopera?