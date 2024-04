Bonus matrimonio religioso 2024: come ottenere la detrazione IRPEF

EMBED





Scopri i dettagli della proposta di legge che potrebbe cambiare il modo in cui le coppie under 35 pianificano il loro matrimonio religioso nel 2024. Analizziamo chi può richiedere la detrazione IRPEF e cosa prevede esattamente questa nuova, interessante proposta di legge presentata il 13 ottobre 2022 e ora discussa in Camera dei Deputati. Un'opportunità imperdibile per un supporto concreto ai futuri sposi.