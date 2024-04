La Russa: «Vannacci? Non ho letto tutto il libro, ho letto solo Scurati»

"Buon per lui che non ha un bambino portatore di handicap, altrimenti capirebbe di avere detto una sciocchezza. Gli auguro di non avere figli, nipoti, parenti, portatori di handicap, altrimenti capirebbe di avere detto una sciocchezza. Poi ha detto una cosa che proprio non mi piace, come fa un generale, un militare, a contestare il proprio ministro della Difesa? Non appartiene alla logica dei militari, però io non mi permetto di esprimere opinioni sul fatto che lui si candidi o non si candidi, ha diritto di candidarsi e non ho letto tutto il libro, io ho letto solo Scurati", le parole di Ignazio La Russa intervistato da Bianca Berlinguer alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Pescata. / Youtube FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev