Atreju 2023, Giorgia Meloni si siede in prima fila e l'organizzazione non se ne accorge

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2023 Divertente siparietto nella terza giornata di Atreju. Mentre un gran numero di persone in Sala Loi attendeva l'arrivo sul palco del Primo Ministro albanese, la premier Meloni si è seduta in prima fila, insieme al presidente del Senato La Russa. Augusta Montaruli, che stava introducendo Edi Rama non se ne è accorta subito, fin quando non glielo hanno fatto notare. "E' arrivata Giorgia? Ah, Giorgia!". E così la Montaruli ha invitato la premier ha salire un momento del palco per salutare il pubblico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it