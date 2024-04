Antonio Scurati: "E' doloroso, quando esco di casa ora ho paura"

Standing ovation per Antonio Scurati, ospite dell'evento La Repubblica delle Idee a Napoli. Lo scrittore ha letto il suo monologo preparato per il 25 aprile e censurato dalla Rai. "È duro, faticoso, doloroso, sono un privato cittadino che legge e scrive libri e all'improvviso mi ritrovo al centro di una polemica politico-ideologica accanita. Dopo che accadono delle cose arriva la paura, esci di casa e guardi a destra e sinistra", ha detto Scurati. Nuove polemiche, inoltre, si sono sollevate sulla vicedirettrice del Tg1 Incoronata Boccia che sabato, ospite al programma ‘Chesarà’ di Serena Bortone, ha parlato del delicato tema dell’aborto. "Si scambia un delitto per un diritto. Qua si ha paura di dire che l’aborto è un omicidio“, ha dichiarato la giornalista.