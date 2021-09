Alitalia, Landini: «Governo sta alla finestra e non si assume responsabilità»

«Qui abbiamo da una parte persone che responsabilmente, in questi anni, anche nella pandemia, hanno tenuto in piedi una realtà difficile e oggi chiedono solo di poter essere coinvolti e poter condividere un progetto di rilancio dell’azienda». Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione dei lavoratori Alitalia in piazza Farnese a Roma. «Se le persone invece devono solo diventare numeri da comprare o vendere, si sta sbagliando - ha aggiunto -. Il punto centrale è che il governo è alla finestra e non si assume le sue responsabilità. Questa trattativa diventi una trattativa seria dove l’obiettivo è che non ci devono essere licenziamentio». (LaPresse)