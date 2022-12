Meloni parteciperà alle celebrazioni del 25 aprile

Giorgia Meloni intende partecipare alle celebrazioni per il 25 aprile: "La risposta è sì", ha detto in conferenza stampa la presidente del Consiglio a chi le chiedeva se appunto intendesse prendere parte alle prossime celebrazioni della Festa della Liberazione.

Il Movimento sociale italiano ha avuto "un ruolo importante nella storia" dell'Italia, un partito "della destra democratica e repubblicana", e le ultime elezioni hanno mostrato che "la maggioranza degli italiani non considerava quella storia impresentabile". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda sulle dichiarazioni celebrative della fondazione del Msi fatte da diversi esponenti di Fratelli d'Italia.

"È un dibattito che mi ha molto colpito perchè io credo che il Msi sia un partito che ha avuto un ruolo nella storia repubblicana, il ruolo molto importante di traghettare verso la democrazia milioni di italiani che erano usciti sconfitti dalla guerra. È stato un partito della destra repubblicana, è stato un partito che ha partecipato all'elezione dei presidenti della Repubblica, un partito che è stato pienamente presente nelle dinamiche democratiche di questa Nazione, è stato un partito che è arrivato al governo prima del congresso che lo trasformò in Alleanza Nazionale. È stato un partito - ha insistito Meloni -che uno può condividere o non condividere, ma è stato un partito della destra democratica, dell'Italia democratica e repubblicana, un partito che a mio avviso ha avuto un ruolo molto importante nel combattere la violenza politica, il terrorismo, e ricordo le dichiarazioni di Almirante sulla 'doppia pena di morte verso i terroristi di destra'. Erano partiti che avevano anche delle responsabilità di accompagnare persone che magari avrebbero fatte scelte diverse".

Dunque "credo che il Msi abbia avuto un ruolo molto importante nella storia di questa nazione e francamente non capisco perchè qualcosa che era perfettamente presentabile 10, 20, 30, 40 o 50 anni fa, tanto da partecipare alle elezioni di presidenti della Repubblica, debba diventare impresentabile oggi. Non mi torna questo gioco al rilancio eterno, per cui si deve sempre fare di più, sempre cancellare di più. Il Movimento Sociale Italia è stato un movimento sempre chiarissimo sul tema della lotta all'antisemitismo, è stato chiara su molto cose, ha fatto il suo percorso, e oggi alcuni esponenti del governo e delle cariche dello Stato vengono da quella esperienza: ci sono arrivate in un modo democratico, vuol dire che la maggioranza degli italiani non consideravano quella storia impresentabile e penso che anche questo sia da rispettare".