«Con il ministro Bianchi abbiamo attivato un tavolo per rivedere tutte le fasi con cui i ragazzi vanno nei luoghi di lavoro. Serve una certificazione ulteriore, una sorta di bollino blu che certifichi che gli standard di sicurezza siano ancora più forti della norma per permettere una formazione sicura» così il ministro del Lavoro Andrea Orlando a margine del convegno "Qualità del lavoro in agricoltura" nella Sala del Parlamentino del Cnel. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev