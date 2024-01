Pasta alla gricia, il vero segreto per ottenere un piatto perfetto

Meno conosciuta della pasta alla carbonara e della amatriciana, la pasta alla grigia rappresenta invece uno dei piatti preferiti della cucina laziale. Seppur la gricia sia composta da soli 3 ingredienti non è raro trovare però delle insidie nello svolgimento della ricetta. Conosciuta anche come la "amatriciana bianca", la gricia viene, infatti, realizzata con la pasta (possibilmente rigatoni o spaghetti), il guanciale e tanto pecorino. Per realizzare però un primo laziale da leccarsi i baffi è importante prestare attenzione alla qualità degli ingredienti, alla dosatura e per finire, alla cottura della pasta. Lo svolgimento della ricetta Per creare un piatto perfetto, è fondamentale iniziare con una spesa mirata. Scegliere ingredienti di alta qualità è essenziale. Per la pasta, è necessario optare per quella di semola di grano duro, che mantiene la cottura al dente. Il guanciale deve essere stagionato per una croccantezza ideale, con un profumo speziato e colori non troppo lucidi. Il pecorino romano deve essere fresco, non pre-grattugiato o eccessivamente salato. Grattugiate il pecorino e tagliate il guanciale in tocchetti omogenei. Cuocete il guanciale in padella fino a che diventa croccante. Dopo aver cotto la pasta al dente, mantecatela nella padella con il grasso del guanciale, aggiungendo poi il guanciale e il pecorino. Servitela immediatamente per gustarla al meglio, aggiungendo una spolverata di pecorino finale. Il segreto di questo piatto risiede, quindi, nel mantecare per bene, con il grasso del guanciale e un po' dell'acqua di cottura rimanente, la pasta, aggiungendo solo in seguito il guanciale. In questo modo, tramite grazie a questo processo, si uniranno tutti i sapori tipici della cucina romana! In ogni caso, la pasta alla gricia rimane un classico esempio della cucina italiana, ricco di storia e sapore. Crediti Musica Korben Foto Shutterstock