Parigi, riapre l’iconico cabaret del Moulin Rouge

Dopo oltre un anno e mezzo di chiusura a causa della pandemia, il Moulin Rouge riapre le porte. Così l’iconico cabaret torna a ospitare turisti e visitatori per intrattenerli con il suo famoso spettacolo. Ai ballerini sono stati necessari tre mesi di prove per perfezionare lo show da portare in scena in occasione della riapertura. D’altra parte, l’evento è storico: il locale è stato inaugurato oltre 130 anni fa e non era mai stato chiuso per così tanto tempo. Il cancan sarà più frenetico e festoso che mai, pronto a incantare lo sguardo dei fortunati spettatori.