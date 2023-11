Roma, Mourinho attacca De Siervo: «Nel calcio c'è gente paracadutata dalla politica»

EMBED





Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Lecce: «Capisco che nel calcio c’è tanta gente arrivata con il paracadute, non è il loro mondo, non lo conoscono. Vengono per status, politica, il bell’abito, la cravatta, non sono cresciuti qui e non sono nati qua. Queste persone le devi rispettare per il suo status e ci sta. Non vale la pena commentare».