Ucraina, il violinista che suona tra le macerie di Kharkiv

La magia della musica in mezzo all'orrore della guerra. È uno spettacolo senza spettatori quello del violinista Denys Karachevtsev, diplomato all'Accademia di musica nazionale ucraina Tchaikovsky (Conservatorio di Kiev) che ha eseguito alcune parti della Suite per violoncello n. 1 di Bach davanti al quartiere generale della polizia ridotto in rovina nel centro della città di Kharkiv. L'edificio era stato distrutto il 2 marzo a seguito di un bombardamento russo. A riprendere la performance il fotografo Oleksandr Osipov.

«Uniamoci per far rivivere insieme la nostra città!» ha scritto il musicista su Facebook pubblicando il video in cui la musica del violino riempie il vuoto lasciato dalle macerie per trasmettere un messaggio di speranza e pace per l'Ucraina.

(Facebook / @Denys Karachevtsev )