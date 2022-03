Mercoledì 23 Marzo 2022, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 11:38

All'esercito russo mancano non solo cibo e munizioni, ma anche carburante per le navi nel Mar Nero e vestiti pesanti per i soldati. Sono informazioni raccolte dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti in un briefing che si è tenuto a porte chiuse e di cui Radio Liberty (testata ucraina nelle regioni di Donetsk e Luhansk) ha fatto trapelare i contenuti. Sono emersi dettagli sulle difficoltà che sta incontrando l'esercito di Putin. Il funzionario americano ha affermato che «un'operazione su larga scala, che non hanno mai condotto prima, è in corso da un mese e non hanno ancora risolto il problema del rifornimento delle risorse».

Ha notato anche che queste difficoltà sono sorte una settimana dopo l'inizio dell'invasione russa. In particolare, l'esercito russo ha problemi con rifornimenti, munizioni di alta precisione, comunicazioni e persino gli indumenti, quindi soffrono il freddo e hanno problemi di congelamento. Il Pentagono ritiene che i russi abbiano problemi con il comando e il controllo delle truppe: senza comunicazione è difficile stabilire cose come la logistica e la promozione.

Letteralmente : «Hanno problemi con il carburante anche in mare. Si preoccupano di come rifornire di carburante le loro navi».

Allarme rasputitsa - Il nemico dei russi è ora anche il fango ucraino. Il fango senza fondo che si crea al momento di disgelo si chiama in russo "rasputitsa". Motivo in più per cui l'esercito di Putin potrebbe rimanere impantanato. E non solo in senso figurato.