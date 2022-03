Ucraina, Kuleba: «Nulla di fatto su cessate fuoco di 24 ore»

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha incontrato il direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica Rafael Grossi ad Antalya «per discutere come assicurare la sicurezza e protezione degli impianti nucleari in Ucraina mentre è in corso l'invasione russa». Lo scrive lo stesso Kuleba in un post su Twitter, in cui aggiunge: «Insisto: la Russia deve immediatamente ritirare le proprie forze dalle centrali nucleari di Chenobyl e Zaporizhzhia per evitare un disastro in Europa».