Iran, a Tabriz cerimonia funebre per Raisi: poi la salma a Teheran

L'Iran in lutto rende omaggio oggi al presidente Ebrahim Raisi, la cui cerimonia funebre a Tabriz, capitale della provincia dell'Azerbaigian orientale, regione in cui è morto nello schianto del suo elicottero, assieme al ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian. Nel paese si sono già svolte diverse manifestazioni in numerose città per rendere omaggio al defunto presidente. A Teheran, migliaia di persone in lutto, con ritratti di Raisi, si sono radunate in piazza Valiasr, nel centro della capitale.

Il leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato cinque giorni di lutto e ha incaricato il vicepresidente Mohammad Mokhber, 68 anni, di ricoprire la carica di presidente ad interim in vista delle elezioni presidenziali previste entro 50 giorni e fissate per il 28 giugno. Il principale negoziatore nucleare iraniano, Ali Bagheri, che era il vice di Amirabdollahian, è stato nominato ministro degli Esteri ad interim. Dopo la cerimonia funebre a Tabriz, la salma di Raisi sarà trasferita nella città santa di Qom, a sud di Teheran, prima di essere trasportata nella capitale.

L'Ayatollah Khamenei guiderà le preghiere durante una cerimonia di addio prevista a Teheran questa sera, prima delle grandi processioni che inizieranno domani mattina. La salma di Raisi sarà poi portata giovedì mattina nella provincia del Sud Khorasan (est), quindi nella sua città natale, Mashhad (nord-est), dove sarà sepolta giovedì sera.