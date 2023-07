Thailandia, cinque anni fa il salvataggio dei ragazzi nella grotta

I giovani calciatori salvati da una grotta nel Nord della Thailandia si sono riuniti per celebrare il quinquennale del loro miracoloso salvataggio e omaggiare i due soccorritori che hanno perso la vita e il capitano diciassettenne della squadra, Duangpetch Promthep, scomparso all'inizio di quest'anno. I giocatori, conosciuti come i "Cinghiali", erano entrati nella grotta di Tham Luang nel giugno 2018 e sono rimasti intrappolati per 18 giorni fino a quando un'audace operazione internazionale li ha salvati dalle profondità allagate.