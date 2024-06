Argentina, climber scala grattacielo per sfida social. Il video dell'arresto durante la scalata

Argentina, il climber polacco Marcin Banot è stato arrestato durante la scalata, senza alcun tipo di dispositivo di sicurezza, di un grattacielo di Buenos Aires. I vigili del fuoco si sono calati dalla terrazza della Torre Globant per intercettarlo e bloccarlo su uno dei cornicioni e impedirgli di continuare a salire: per completare il salvataggio è stato necessario spezzare una struttura di ferro, che l’uomo aveva utilizzato per la scalata. Banot è noto per aver scalato monumenti urbani, come la Tour Montparnasse di Parigi e il Ponte Dom Luís I a Porto, in Portogallo. L’uomo, che indossava la maglietta della nazionale argentina, secondo le autorità “stava cercando di vincere una sfida lanciata su Instagram”.