Vortice ciclonico in arrivo, allerta meteo in sei regioni: temporali e grandine sull'Italia, dove e quando pioverà

Continua il maltempo sull'Italia. O almeno, in parte. Attualmente, infatti, le regioni settentrionali sono attraversate da masse d'aria fresca e instabile pilotate da un profondo vortice ciclonico situato in Scandinavia, mentre il Sud e gran parte del Centro si trovano sotto una calda copertura anticiclonica di origine africana. L'anticiclone delle Azzorre continua a mantenere una posizione nettamente sfavorevole all'arrivo dell'estate sull'Europa centro occidentale e sul nord del nostro Paese, portando quindi forti temporali con nubifragi e grandinate. Per tutta la giornata di oggi il rischio sarà elevato su molte zone del Nord, con accumuli che tra Lombardia e Triveneto potrebbero superare nelle 24h la soglia degli 80/100mm. Poi, però, nella giornata di giovedì toccherà anche al Centro.

Maltempo, allerta gialla in cinque regioni: dalla Lombardia al Veneto, ecco dove e quali sono i rischi