Sottomarino russo nucleare a Cuba accolto da salve di cannone e applausi

Una fregata e un sottomarino nucleare russi sono giunti a Cuba, attraccando nel porto de L'Avana tra salve di cannone, lo sguardo curioso dei residenti e gli applausi dei diplomatici di Mosca. La fregata Ammiraglio Gorshkov e il sottomarino Kazan, accompagnati da un rimorchiatore e da una nave cisterna per il trasporto di carburante, hanno attraccato dopo aver condotto esercitazioni con "missili ad alta precisione" nell'Atlantico, come riferito dal ministero della Difesa russo.

Ucraina, gli attacchi in Russia: fin dove si può spingere Kiev con le armi Usa? Ecco la mappa (e perché non è sufficiente)

Molti osservatori interpretano questa mossa come una dimostrazione di forza da parte di Mosca, evocando ricordi della crisi dei missili del 1962, mentre aumentano le tensioni legate alla guerra in Ucraina. Cuba ha dichiarato la scorsa settimana che la visita è una pratica standard per le navi provenienti da paesi amici, precisando che la flottiglia non è dotata di armi nucleari. Gli Stati Uniti, che monitorano attentamente la situazione, hanno confermato questa valutazione, con navi da guerra statunitensi e canadesi che seguono da vicino la flottiglia russa. «Abbiamo visto cose del genere prima e ci aspettiamo di vederne ancora, non ci leggo niente di particolare» ha commentato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan.