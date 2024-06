Tutti in fila per cercare refrigerio e un po' d'acqua, migliaia di pellegrini musulmani si sono radunati nella città santa della Mecca, in Arabia Saudita per l'Hajj nonostante le temperature roventi. Il calendario estivo di quest'anno, che segue il calendario lunare, metterà alla prova la resistenza dei fedeli durante i quattro giorni del rituale, per lo più all'aperto.