Ucraina, civili russi salutano e acclamano i soldati russi in partenza per il fronte

Il ministero della Difesa ucraino ha pubblicato su Twitter filmati di civili russi che acclamano le loro truppe in partenza verso l'Ucraina. Il filmato mostra veicoli militari e carri armati che sfilano per strada tra la gente contrassegnati da simboli e adornati con bandiere. «Si dice spesso che i russi comuni non dovrebbero subire sanzioni: dopo tutto, è Putin, non loro, che ha iniziato la guerra. - scrive il ministero ucraino - In questo video, i residenti della regione russa di Kursk salutano con gioia i soldati russi pronti a rapinare, violentare e uccidere gli ucraini». «Questa è anche la loro guerra».

