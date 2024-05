Slovacchia, il momento in cui l'aggressore spara a Robert Fico

Un tragico evento ha scosso la Slovacchia quando il primo ministro Robert Fico è stato colpito da un colpo di arma da fuoco. Durante una riunione del governo nella città di Handlova, Fico stava salutando la folla all'esterno dell'edificio quando un uomo di 71 anni ha aperto il fuoco. Il premier è stato immediatamente trasferito in ospedale per le cure necessarie. Le immagini catturano l'attimo drammatico in cui l'aggressore spara al premier. Robert Fico in barella trasportato in sala operatoria