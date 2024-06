Von der Leyen contestata in Portogallo dai filo-palestinesi

Lo striscione "Von der Liar: non puoi nascondere che stai finanziando un genocidio": Ursula von der Leyen contestata durante la campagna elettorale in Portogallo da manifestanti filo-palestinesi. L'attuale presidente della Commissione europea, in corsa per un secondo mandato, ha partecipato al raduno elettorale del partito per le elezioni europee a Porto, nel nord del Portogallo, insieme al primo ministro portoghese Luis Montenegro e al candidato alle elezioni del partito dell'Alleanza Democratica (AD), Sebastiano Bugalho. Mentre pronunciava il suo discorso di chiusura, i sostenitori filo-palestinesi hanno interrotto la manifestazione in segno di protesta con striscioni, bandiere e canti prima di essere arrestati dalla polizia.