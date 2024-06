Kursk, bombardata colonna militare: i canali russi criticano la decisione dei comandanti

Una colonna militare russa composta da 18 mezzi è stata colpita da un bombardamento di droni delle forze ucraine nella regione russa di Kursk, al confine con quella ucraina di Sumy, secondo quanto riportano diversi canali Telegram militari ucraini e russi, senza riferire del numero delle vittime. Il canale russo Dva Majora, che conta oltre 700.000 iscritti, afferma che sono state colpite la testa e la coda della colonna per bloccarla, e poi sono stati colpiti gli altri mezzi. «Le auto nel centro sono riuscite a disperdersi come meglio hanno potuto», aggiunge la fonte.

Un altro canale, di Roman Aliokhin, un ex poliziotto della regione di Kursk che ora si occupa di volontariato per i militari, pubblica un video dell'attacco che sarebbe stato realizzato dagli ucraini e che mostra alcuni mezzi in fiamme. Secondo canali ucraini l'attacco sarebbe stato compiuto con droni kamikaze. Alcuni canali russi criticano la decisione dei comandanti di fare viaggiare insieme un numero così alto di mezzi vicino alla frontiera, espondendoli agli attacchi nemici. Aliokhin afferma inoltre che i coscritti di servizio nelle aree vicino alla frontiera «dovrebbero ricevere un salario dignitoso» e dovrebbero essere considerati come partecipanti alla cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina.