Giovedì 6 Giugno 2024, 18:58

All'Onu c'è l'Italia con la Marina Militare. Ha infatti inaugurato presso la sede delle Nazioni Unite a New York "Ocean Stories. The Italian Navy exhibition", una mostra che celebra la Marina Militare, la sua storia, i valori, i suoi marinai e l’impegno profuso nel sostegno all’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

All'inaugurazione erano presenti tra gli altri l'ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente all'Onu che ha sottolineato come sia stato messo al centro della mostra «il contributo che da anni la Marina Militare fornisce all'avanzamento dell'Agenda 2023» e il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana Ammiraglio Enrico Credendino che ha sottolineato: «Gli Oceani regolano il clima e la vita sul nostro pianeta, quindi insieme alle Nazioni Unite siamo qui per testimoniare quanto fa il nostro Paese per gli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'Amerigo Vespucci sarà ambasciatore Onu l'8 giugno per la Giornata Mondiale degli Oceani».

Nel percorso espositivo ideato all'interno del Palazzo di Vetro un posto d’onore è stato riservato al modello in scala della nave scuola Amerigo Vespucci che, impegnata nel tour mondiale fortemente voluto dal Ministro della difesa Guido Crosetto, sta navigando lungo la costa pacifica del continente americano.

Una visione multimediale quella della Marina Militare, ideata e realizzata da Magister Art, industria creativa e culturale per la valorizzazione degli asset del Paese. La mostra, co-organizzata dalla Marina Militare con la Rappresentanza Permanente d’Italia all’Onu, sarà visitabile fino al 14 giugno.