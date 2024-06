All'Onu c'è l'Italia con la Marina Militare. Ha infatti inaugurato presso la sede delle Nazioni Unite a New York "Ocean Stories. The Italian Navy exhibition", una mostra che celebra la Marina Militare, la sua storia, i valori, i suoi marinai e l’impegno profuso nel sostegno all’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

di Valentina Venturi