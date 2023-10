Sheffield, gettano la bandiera israeliana per issare quella palestinese

Polemiche nelper il gesto di alcuni manifestanti che hanno rimosso la bandiera israeliana dal tetto del municipio di Sheffield per issare quella palestinese. Un video sui social media mostra due persone scalare l'edificio alto 60 metri durante una manifestazione martedì sera. La bandiera israeliana, si vede dalle clip postate, viene gettata dal palazzo vittoriano e sostituita con quella palestinese, tra gli applausi della folla. Contrariamente alle voci, la bandiera israeliana non è stata distrutta ma restituita alle autorità locali. Il leader del consiglio di Sheffield ha condannato l'incidente, dichiarando inaccettabile l'accaduto. La polizia di South Yorkshire sta cercando di identificare i due uomini coinvolti nell'incidente, avvenuto poco dopo le 18:00. Il municipio aveva esposto la bandiera israeliana come segno di solidarietà, su richiesta del Dipartimento per la Crescita, l'Edilizia e le Comunità. È stata avviata una revisione completa dell'incidente, compresa un'analisi delle misure di sicurezza. La polizia di South Yorkshire, riporta il "Guardinan", non ha ancora rilasciato commenti in merito.