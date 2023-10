Premio Nobel Fisica assegnato ad Agostini, Krausz e L'Huiller

Il Premio Nobel per la Fisica del 2023 è stato conferito a Agostini, Krausz e L'Huiller per la loro rivoluzionaria invenzione degli attosecondi. Questi sono i segnali più brevi mai generati dall'umanità e promettono di inaugurare una nuova era nell'elettronica. Nobel per la Fisica 2023 a Agostini, Krausz e L'Huiller: premiati per «l'invenzione degli attosecondi»