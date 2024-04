Stati Uniti, le immagini della devastazione del tornado in Oklahoma

In Oklahoma dozzine di tornado si sono abbattuti sulle pianure meridionali dello Stato ferendo numerosi abitanti e uccidendo almeno tre persone, tra cui anche un bambino di appena quattro mesi. 7 milioni di americani sono stati messi in allerta durante il weekend e, con l’avvistamento di circa 38 tornado, il governatore dello Stato Kevin Stitt ha definito la situazione un’“emergenza catastrofica". Tornado impressionante colpisce Nebraska e Iowa. Allerta maltempo, la polizia: «Rimanete in casa»