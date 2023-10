Manifestanti entrano al Congresso Usa contro la guerra d'Israele a Gaza

Cinquecento ebrei statunitensi, tra cui due dozzine di rabbini, sono stati arrestati mentre protestavano al Congresso degli Stati Uniti contro la guerra d'Israele a Gaza e chiedevano un "cessate il fuoco" immediato. Lo riferisce Haaretz.

Jewish Voice for Peace, uno dei gruppi dietro quella che viene descritta come "la più grande protesta ebraica in solidarietà con i palestinesi nella storia degli Stati Uniti", ha detto che la polizia del Campidoglio ha strappato striscioni con la scritta "cessate il fuoco adesso" mentre i manifestanti - hanno spiegato - indossavano magliette con la scritta "non nel nostro nome: gli ebrei chiedono ora il cessate il fuoco" e cantavano preghiere ebraiche.