Iraq, in prima linea con i soldati del Kurdistan addestrati dagli italiani

di Nicola Pinna, nostro inviato in Iraq

Hanno un compito che vale per l’Iraq ma che produce effetti anche lontano da qui: fermare la rinascita dell’Isis, in quel Kurdistan in cui lo Stato islamico era nato, aveva proclamato una capitale e dove poi è stato anche sconfitto. Quella dei peshmerga è un’armata poco moderna, quasi per nulla tecnologica, priva persino di mezzi corazzati. Soldati pagati bene ma non troppo, che però non hanno elicotteri e meno che meno aerei da combattimento. L’intelligence si regge sull’aiuto degli americani che insieme ad altri 12 stati portano avanti da 10 anni la missione Inherent Resolve. L’Italia c’è, anzi è in prima linea. È il secondo stato contributore e con l’operazione “Prima Parthica” cerca di trasformare le reclute curde in soldati professionisti. Capaci, ma chissà tra quanto tempo, di fronteggiare in autonomia il rischio di un ritorno delle bandiere nere.