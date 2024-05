Gerusalemme, le persone si fermano al suono delle sirene in onore delle vittime dell'Olocausto

Israele commemora il Giorno della Shoah (Yom haShoah) con eventi in tutto il paese. La cerimonia di apertura si terrà a Gerusalemme presso il Memoriale della Shoah, Yad Vashem, alla presenza del premier Benyamin Netanyahu, del presidente Isaac Herzog e del direttore del Museo Dani Dayan. Sei sopravvissuti accenderanno sei candele in memoria dei sei milioni di ebrei uccisi. Durante la giornata, l'atmosfera sarà di lutto: programmi leggeri in TV e radio saranno sospesi e negozi e ristoranti resteranno chiusi. Oggi alle 10, le sirene sono state azionate per due minuti durante i quali tutto il paese si è fermato in silenzio in memoria delle vittime. Le cerimonie di quest'anno assumono un significato particolare a seguito degli attacchi del 7 ottobre e della situazione degli ostaggi israeliani a Gaza.