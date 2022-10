La premier britannica Liz Truss si dimette dopo 44 giorni: «Rimarrò fino a scelta mio successore»

Liz Truss ha rassegnato le dimissioni da Primo Ministro dopo appena 44 giorni in carica, il periodo più breve a Downing Street nella storia del Regno Unito. Lo ha annunciato in una breve dichiarazione: «Riconosco, data la situazione, di non poter mantener fede al mandato in base al quale sono stata eletta dal partito conservatore. Ho parlato con sua maestà il Re per informarlo che mi dimetto da leader del partito conservator». Gov Uk Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

