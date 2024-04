Gaza, Hamas diffonde il video di un ostaggio israelo-americano

(LaPresse) Hamas ha pubblicato un video dell'ostaggio israelo-americano di 23 anni Hersh Goldberg-Polin. Nel video di quasi tre minuti, Goldberg-Polin, che ha l'arto superiore sinistro amputato, si identifica e chiede al governo israeliano di ripotarlo a casa. Il video non è datato, ma Goldberg-Polin afferma di essere tenuto prigioniero da "quasi 200 giorni", indicando che è stato girato di recente. Il giovane chiede al premier Netanyahu e al governo di agire per il suo rilascio e accusa il primo ministro di aver trascurato i rapìti. Goldberg-Polin è stato rapito mentre si trovava al rave Supernova la mattina del 7 ottobre. Il ragazzo ha perso l'arto sinistro dal gomito in giù a causa delle granate lanciate da Hamas dentro al rifugio dove aveva cercato riparo insieme ad altri giovani. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE