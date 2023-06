Lagarde (Bce): «Caro energia? Governi dovrebbero iniziare a ritirare le misure di contrasto»

«Col passare della crisi energetica, i governi dovrebbero ritirare gradualmente in maniera concertata le misure di sostegno per evitare di aumentare le pressioni inflazionistiche di medio termine», le parole della presidente della Bce, Lagarde, in audizione alla commissione Economica del Parlamento europeo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev