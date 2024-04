Auto colpita in attacco aereo in Libano: una vittima

Cresce la tensione anche tra Israele e Libano. Una raffica di circa 35 razzi è stata lanciata dal Libano contro la comunità settentrionale di Ein Zeitim, in territorio israeliano.L'attacco ha fatto scattare le sirene a Safed e nelle città vicine, non ci sono feriti. Mentre un uomo è stato ucciso dopo che il suo veicolo è stato colpito da un proiettile in un attacco aereo nel sud del Libano. Secondo il canale di notizie Al-Mayadeen, affiliato al movimento sciita libanese Hezbollah, il veicolo sarebbe stato colpito vicino al villaggio di Aadloun, nel Libano meridionale.