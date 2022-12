Incendio alla perifieria di Lione, 10 morti tra cui 5 bambini

Tragedia a Vaulx-en-Velin, nella periferia Nord-Est di Lione. Dieci persone, tra cui cinque bambini, sono morte nell'incendio che si è sviluppato in un edificio la sera di giovedì' 15 dicembre.

Secondo l'ultimo bollettino ufficiale ci sono anche quattro feriti. Tutta l'area è stata transennata.

I bambini deceduti sono di età compresa tra i tre e i 15 anni ha detto Gérald Darmanin, ministro dell'Interno francese, aggiungendo che le cause dell'incendio non sono ancora note: "Non voglio soffermarmi su questo punto, ma sono sicuro che l'indagine sarà in grado di portare a galla le cause molto rapidamente. 180 vigili del fuoco sono arrivati ieri sera e hanno cercato di salvare un numero maggiore di persone possibile in condizioni ovviamente molto difficili. È uno shock, visto il bilancio estremamente grave. Ho parlato con il presidente della Repubblica per tutta la notte e con il ministro dell'Edilizia abitativa, mi recherò a breve sul posto".