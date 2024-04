Ilaria Salis ancora in manette e catene in aula

Ancora manette e catene per Ilaria Salis, l'attivista italiana rinchiusa in un carcere ungherese da febbraio 2023. Il giudice ha respinto la richiesta di domiciliari, nonostante le proteste di familiari, politici e attivisti. Le accuse contro di lei sono pesanti: due aggressioni a militanti di estrema destra e associazione criminale. La procura ha sostenuto che i reati sono troppo gravi per concedere i domiciliari, anche con il braccialetto elettronico. Il padre di Ilaria, Roberto, è combattivo: "Non ci arrendiamo, la tirerò fuori, non c'è dubbio". Ha attaccato il governo ungherese e quello italiano, accusandoli di non aver fatto abbastanza per sua figlia. La prossima udienza si terrà il 24 maggio. Nel frattempo, Ilaria Salis rimane in carcere, con manette e catene ai polsi.